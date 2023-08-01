Зафиксировано 17 заявлений о мошенничествах и хищении средств бесконтактным способом и с банковских карт

ВОРОНЕЖ, 1 августа. /ТАСС/. Жители Воронежской области за сутки перевели мошенникам 25 млн рублей. Зафиксировано 17 заявлений о мошенничествах и хищении средств бесконтактным способом и с банковских карт. Об этом сообщила во вторник в своем Telegram-канале пресс-служба областного ГУ МВД.

"За минувшие сутки на территории региона сотрудниками полиции зарегистрировано 12 сообщений о фактах бесконтактных мошенничеств и 5 сообщений о хищении денежных средств с банковских карт. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба областной полиции сообщала, что максимальный ущерб от деятельности интернет-мошенников за сутки был отмечен в мае 2023 года и составил около 20 млн рублей. Максимальный разовый перевод от одного человека зафиксирован в феврале 2023 года, когда житель Воронежа перевел мошенникам около 15 млн рублей.