В Якутске из-за отравления 14 человек приостановили работу службы доставки суши

Индивидуальный предприниматель должен устранить нарушения в течение 90 суток

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Суд приостановил работу службы доставки суши "Ясуши" в Якутске на 90 суток из-за отравления 14 человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора направило материалы проверки в отношении индивидуального предпринимателя в Якутский городской суд для административного приостановления деятельности. Отмечается, что выявленные нарушения в ходе проверки представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

"По результатам рассмотрения административного дела деятельность службы доставки роллов "Ясуши" по решению суда приостановлена на 90 суток до устранения всех нарушений", - говорится в сообщении.

Ранее в управление Роспотребнадзора из медицинских учреждений Якутска поступили извещения об отравлении граждан. В ходе сбора эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля 2023 года употребили готовые блюда из службы доставки.

Как ранее сообщали в пресс-службе Минздрава Якутии, с 26 по 27 июля в Якутске зарегистрировано 14 случаев кишечной инфекции. Шесть пострадавших были доставлены в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы, восемь человек получали лечение в амбулаторных условиях.