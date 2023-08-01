В США более 25 тыс. человек погибли в инцидентах со стрельбой с начала года

По данным организации Gun Violence Archive, за первое полугодие в стране произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицировали как массовые убийства

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Об этом сообщается в отчете организации Gun Violence Archive.

По ее данным, в результате инцидентов со стрельбой погибли 25 186 человек, в том числе 170 детей в возрасте до 11 лет и 878 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Более 22 тыс. человек получили ранения. Всего за первое полугодие 2023 года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Согласно подсчетам портала Axios, в среднем в стране происходит два инцидента с массовой стрельбой в день. Статистика показывает, что в 2023 году может быть зафиксировано их рекордное число. Для сравнения - в 2021 году, когда был установлен предыдущий рекорд, в Штатах произошло 690 случаев массовой стрельбы.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.