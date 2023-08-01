1 августа, 09:26

Калужское ГУ МЧС сообщило о факте умышленного поджога военкомата в областном центре

В результате возгорания пострадавших нет

КАЛУГА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар в военном комиссариате на улице Суворова в Калуге, произошедший в понедельник, по предварительной версии, связан с умышленными действиями, предпринятыми с целью уничтожения имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

"Предположительная причина, по версии инспектора, - умышленные действия по уничтожению имущества", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о причине пожара в военном комиссариате на улице Суворова в Калуге.

Вечером 31 июля произошел пожар в здании военного комиссариата. В результате возгорания пострадавших нет. На место выезжали пять единиц техники, пожар ликвидировали до прибытия спецслужб. ТАСС не располагает комментариями правоохранительных органов о происшествии. 

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