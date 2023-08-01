Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что меры принимаются

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Угроза атак беспилотников на Москву существует, она очевидная, принимаются меры безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы делают в Кремле в связи с ударом беспилотника по Москва-Сити.

Комментируя вопрос об усилении конкретных мер безопасности, Песков отметил: "Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано министерством обороны, вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения могут и должны только военные".