1 августа, 09:20,
обновлено 1 августа, 09:35
Военная операция на Украине

Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что меры принимаются

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Угроза атак беспилотников на Москву существует, она очевидная, принимаются меры безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы делают в Кремле в связи с ударом беспилотника по Москва-Сити.

Комментируя вопрос об усилении конкретных мер безопасности, Песков отметил: "Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано министерством обороны, вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения могут и должны только военные". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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