Песков не стал сравнивать атаки на Москва-Сити с терактом 11 сентября 2001 года в США

Кремль не видит желание киевских властей совершить нечто подобное в Москве, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался искать общее между попытками атак беспилотников на башни Москва-Сити и событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

"Нет, не видит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в попытках атак на "Москва-Сити" аналогии с событиями 11 сентября 2001 года и желание киевских властей совершить нечто подобное в российской столице.

Ранее 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в столицу. Один из них долетел до "Москва-Сити", в результате поврежден фасад одной из башен на 21 этаже, остекление нарушено на площади 150 кв. м. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Это уже вторая попытка атаки на Москва-Сити. 30 июля Собянин заявлял, что на город совершена атака украинских беспилотников. Были незначительно повреждены фасады двух офисных башен Москва-Сити, жертв нет. В Минобороны РФ поясняли, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории делового центра.

Теракт в Нью-Йорке

11 сентября 2001 года жертвами атаки террористов на США стали почти 3 тыс. человек. Тогда 19 смертников смогли пройти на борт четырех самолетов. Два лайнера врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий рухнул на здание Минобороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 милях от города Питтсбург.