В Комсомольске-на-Амуре на улице нашли младенца

Возбуждено два уголовных дела

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. В Комсомольске-на-Амуре на улице нашли пятимесячного ребенка, оставленного в коляске. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по факту оставления малолетнего ребенка в опасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении следствия.

В ночь на 1 августа мать ребенка, будучи в алкогольном опьянении, оставила его без присмотра на улице. Мальчика нашли в коляске утром, его доставили в медицинское учреждение. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия.