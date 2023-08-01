СК Белоруссии сообщил об аресте активного участника экстремистских чатов

Среди опубликованных сообщений присутствовали оскорбления в адрес президента страны Александра Лукашенко, сообщили в ведомстве

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии арестовали обвиняемого в публикации в Telegram-каналах свыше 1,1 тыс. сообщений экстремистского характера, среди которых присутствуют оскорбления в адрес президента страны Александра Лукашенко и представителей других ветвей власти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"По данным следствия, 46-летний минчанин с октября 2020 года по апрель 2022 года оскорблял в сети президента Республики Беларусь, высших должностных лиц государства, сотрудников Следственного комитета и судей, публично унижая их честь и достоинство. Следствием установлено более 140 эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Следствие квалифицировала действия обвиняемого по нескольким статьям, среди которых оскорбление президента, публичное оскорбление представителя власти, оскорбление судьи. "С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.