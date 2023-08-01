В Люберцах загорелась строительная база

Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар охватил строительную базу в Люберцах, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На территории строительной базы в Люберцах произошел крупный пожар", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы МЧС РФ, горят три ангара.

В ведомстве сообщили, что площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м.

"Площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечено более 70 человек личного состава и 21 единица техники", - сказал собеседник агентства.

В областной прокуратуре добавили, что причиной пожара в ангарах стали сварочные работы.

"По предварительной информации, сегодня днем в ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном на Котельническом проезде, при осуществлении сварочных работ произошло возгорание", - говорится в сообщении.

По факту пожара начата проверка.