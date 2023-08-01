1 августа, 10:19

В районе вблизи мегаполиса Тяньцзинь эвакуировали более 35 тыс. человек из-за паводков

В городе повысили до наивысшего уровень предупреждения об угрозе природных катаклизмов

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Штаб по борьбе с паводками мегаполиса Тяньцзинь (Северный Китай) сообщил об эвакуации более 35 тыс. человек из районов, затопленных из-за разлива в результате ливневых дождей реки Юндин. Об этом передает Радио Китая.

Непосредственно в черте города Тяньцзинь проживает более 13 млн человек.

Уровень предупреждения об угрозе природных катаклизмов повышен в Тяньцзине до наивысшего. В максимальную готовность приведены службы реагирования на чрезвычайные ситуации.

В понедельник днем мост через реку Юндин в районе Фэнтай на юге Пекина обрушился из-за повышения уровня воды, говорится в сообщении. О жертвах в результате происшествия не сообщается. 

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Китай
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