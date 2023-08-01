Более 3 тыс. жителей Курска остались без электроснабжения из-за непогоды

Всего Единая дежурная диспетчерская служба города получила порядка 300 заявок, связанных с последствиями сильных ливней

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Жители девяти многоквартирных домов в Курске - более 3 тыс. человек остались без электроснабжения в результате подтопления подстанции из-за непогоды, пришедшей в регион накануне. Всего Единая дежурная диспетчерская служба Курска получила порядка 300 заявок, связанных с последствиями сильных ливней, сообщили в администрации города.

"В течение 12 часов в Курске выпало 63 мм осадков. За период ливня в городе также возникают проблемы с отключением электроэнергии. Инцидент, связанный с подтоплением подстанции № 938 по проспекту Хрущева, 24, привел к отключению света в девяти многоквартирных домах и оставил без электроснабжения более 3,1 тыс. человек. Ведутся ремонтно-восстановительные работы", - говорится в распространенном сообщении.

Единая дежурная диспетчерская служба Курска получила порядка 300 заявок, связанных с последствиями сильного ливня в виде подтоплений улиц и залития квартир. Администрациям округов переданы 49 заявок в связи с подтоплением частных домовладений и многоквартирных жилых домов. На наиболее сложные участки, где уровень воды поднялся до одного метра, направили оперативную группу управления ГО и ЧС Курска.

Во вторник, по данным управления по делам ГО и ЧС Курска, на территории города будет облачно с прояснениями. Днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами туман.