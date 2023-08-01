Суд наложил арест на имущество бывшего вице-мэра Сочи Юрина

Речь идет о 9 домах, 13 квартирах и 26 земельных участках, которые, по версии Генпрокуратуры, оформлены на подставных лиц

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суд Центрального района Сочи наложил обеспечительный арест на 9 домов, 13 квартир и 26 земельных участков, которые, по версии Генпрокуратуры, через подставных лиц принадлежат бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину, осужденному за взятку в особо крупном размере. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Принять к производству Центрального районного суда Сочи исковое заявление заместителя генпрокурора РФ к Юрину С. П., Бешкенадзе Б. В., Маргшвелашвили Т. А., Тарасовой А. В. об обращении недвижимого имущества в доход Российской Федерации. В обеспечении заявленных исковых требований наложить арест на недвижимое имущество Бешкенадзе, Маргшвелашвили, Тарасовой", - сказано в определении суда о принятии иска Генпрокуратуры к производству.

Согласно документам, с которыми ознакомился ТАСС, среди арестованного имущества 9 домов, 13 квартир и 26 участков, которые Юрин оформил на подставных лиц - Бешкенадзе, Маргшвелашвили и Тарасову.

Юрин признан виновным по ч. 6 ст. 260 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Хамовнический суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей.

Как сказано в исковом заявлении Генпрокуратуры, поданном в суд, Юрин владеет более 40 различными объектами недвижимости общей кадастровой стоимостью 192 млн рублей, которые он не мог приобрести законным путем. При этом он оформил все это имущество на сестру своей супруги Тарасову, а также на двух своих знакомых - Бешкенадзе и Маргшвелашвили. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства все эти объекты недвижимости. Центральный районный суд Сочи до решения по иску наложил арест на это имущество в качестве обеспечительных мер, запретив осуществлять с ним какие-либо сделки.