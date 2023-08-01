СМИ: на востоке Индии от ударов молний погибли не менее восьми человек

Десятки человек пострадали, сообщило Всеиндийское радио

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в восточном штате Одиша от ударов молний во время муссонных грозовых ливней.

По сообщению Всеиндийского радио, гибель людей произошла в сельской местности, когда крестьяне работали в поле. Пострадавшие от грозовых разрядов зарегистрированы в столице штата городе Бхубанешваре, где ливни в понедельник привели к выпадению 258 мм осадков.

По официальным данным, в 2022 году от ударов молний в Индии погибли 907 жителей.