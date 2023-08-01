СК возбудил дело о халатности при строительстве сооружений водоочистки под Новосибирском

Стоимость контракта повысилась на сумму порядка 14 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности при строительстве сооружений очистных подземных вод по региональному проекту возбудили в отношении чиновников поселка Ордынское Новосибирской области. Стоимость контракта повысилась на сумму порядка 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Как установило следствие, администрацией районного поселка заключен контракт на выполнение работ по строительству комплекса сооружений очистных подземных вод. <…> Должностными лицами не были внесены в проектно-сметную документацию пуско-наладочные работы, что привело к необоснованному увеличению суммы контракта и неисполнению работ к запланированному сроку и, как следствие, к отсутствию обеспечения населения водоснабжением", - сообщили в СК.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что объекты возводились в рамках регионального проекта "Чистая вода", а сумма контракта увеличилась примерно на 14 млн рублей. Работы должны были завершиться в мае 2023 года, однако не выполнены до сих пор. Следователи выясняют обстоятельства преступления.