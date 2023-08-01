На Кубани мужчину задержали по подозрению в домогательстве к детям в лагере Анапы

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе Краснодарского края задержан. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

"Подозреваемый задержан, расследуется уголовное дело, мужчина подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что в Анапский городской суд поступил иск к арендатору детского лагеря о запрете деятельности до устранения всех нарушений, в том числе по пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности, куда входит, в том числе и забор лагеря, который не препятствует проникновению посторонних на территорию. Именно через него, по словам собеседника агентства, подозреваемый и пробрался на территорию детского лагеря, находясь в слепой зоне камер наблюдения.

"В спальном корпусе он начал трогать девочек, в результате они подняли шум, на который прибежали охрана и вожатые лагеря. Подозреваемому удалось скрыться также через забор, однако во вторник он был задержан", - уточнил собеседник агентства.

В краевой прокуратуре ТАСС уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.