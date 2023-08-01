1 августа, 10:31
Военная операция на Украине

Источник: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа БПЛА летели с территории Украины

Их сбили российские средства ПВО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые средствами ПВО при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в системе ПВО.

Читайте также
Что известно об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", - сообщил источник. Эту информацию ТАСС подтвердил еще один источник в экстренных службах.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация