Источник: атаковавшие Москву и Подмосковье 1 августа БПЛА летели с территории Украины

Их сбили российские средства ПВО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые средствами ПВО при попытке совершить атаку на объекты Москвы и Московской области, прилетели с территории Украины. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в системе ПВО.

"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", - сообщил источник. Эту информацию ТАСС подтвердил еще один источник в экстренных службах.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации.