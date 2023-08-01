Суд по мере пресечения обвиняемому в похищении жительницы Челябинска закрыли для СМИ

Решение приняли в связи с тем, что уголовное дело связано с преступлением против половой неприкосновенности, сообщило следствие

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в закрытом для СМИ режиме проводит заседание по избранию меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он убил одну женщину, а вторую похитил и удерживал в заточении 14 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил закрыть судебное заседание", - сказал судья.

Следствие подало ходатайство о проведении заседания в закрытом для СМИ режиме до стадии оглашения решения о мере пресечения. Свою позицию оно объяснило в частности тем, что уголовное дело связано с преступлением против половой неприкосновенности. В начале судебного заседания обвиняемый пояснил, что его зовут Владимир Ческидов. Он родился 21 июля 1972 года, уроженец Челябинска. Образование среднее, официально женат, но детей в браке нет. Ранее был судим, но судимость погашена.

Ранее ему было предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, следователь направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 31 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя возбуждены два уголовных дела - о похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и об убийстве (по ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с местной жительницей, которую под предлогом распития алкоголя привез в частный дом. Там он ее удерживал до настоящего времени, пока у него не обострилось психическое заболевание. После обострения мужчину доставили в больницу, а женщина смогла убежать. В ходе расследования уголовного дела была установлена его причастность к совершению убийства другой местной жительницы в 2011 году. После совершения убийства мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. В настоящее время он находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК РФ проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.