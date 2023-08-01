1 августа, 10:47,
обновлено 1 августа, 11:20

В Ульяновском речном порту пассажирский теплоход столкнулся с пирсом

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Теплоход "Московский-20", который осуществлял прогулочный рейс, при походе к причалу столкнулся с пирсом в Ульяновском речном порту. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 1 августа около 11:45 мск пассажирский теплоход "Московский-20", осуществлявший прогулочный рейс, при подходе к причалу совершил столкновение с пирсом в Ульяновском речном порту. Судно получило повреждения", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

По информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту судна находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Один из пассажиров получил ушиб ноги, остальные не пострадали. Ведомство проводит проверку по данному факту, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Теги:
РоссияУльяновская область
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