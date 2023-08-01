В Волгоградской области задержали курируемого с Украины интернет-мошенника

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 августа. Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве при продаже автомобильных двигателей жителям разных регионов России. Преступная деятельность курировалась с территории Украины. Возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на портале "МВД Медиа".

По данным ведомства, злоумышленники создали интернет-магазин, предлагавший приобрести автомобильные двигатели по низким ценам. После внесения клиентами предоплаты свои обязательства они не выполняли, а перечисленные деньги присваивали.

"Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. Предварительно установлено, что злоумышленник являлся участником криминальной схемы, которую организовали и курировали с территории Украины его сообщники. В обязанности жителя Пермского края входило получение средств от покупателей через оформленные на третьих лиц банковские карты. Затем он переводил рубли в криптовалюту и отправлял похищенное украинским кураторам. Оперативники установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Пермского края", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что по месту его проживания был проведен обыск, в ходе которого изъяты десятки банковских карт, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По версии следствия, аферистам удалось обмануть десятки жителей разных регионов России. Так, среди потерпевших в результате мошенничества оказались двое жителей Волгоградской области. Для покупки автомобильных двигателей они перевели около 300 тыс. рублей. "Следователем следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", - добавила Волк.