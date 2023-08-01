1 августа, 11:00

В экстренных службах заявили, что пожар в Люберцах не угрожает гипермаркету "Леруа Мерлен"

В некоторых СМИ ранее появилась информация о соответствующей угрозе гипермаркету

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар на производстве шин в Люберцах не угрожает расположенному рядом строительному гипермаркету "Леруа Мерлен", сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пожар не угрожает гипермаркету "Леруа Мерлен", - сказал собеседник агентства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о соответствующей угрозе гипермаркету.

В Люберцах горит производство шин, огнем охвачены три ангара. Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвуют 70 человек личного состава и 21 единица техники. По данным прокуратуры, причиной пожара могли стать сварочные работы. 

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