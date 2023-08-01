1 августа, 11:02,
обновлено 1 августа, 11:55

Открытое горение на производстве шин в Люберцах ликвидировали

© МЧС России

Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м, оно было локализовано на 1,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Открытое горение на производстве покрышек в подмосковных Люберцах ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 14:34 ликвидировано открытое горение", - сказали в МЧС.

В Люберцах горит производство шин, огнем охвачены три ангара. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м, оно было локализовано на 1,3 тыс. кв. м. В тушении участвуют 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь не угрожал расположенному рядом гипермаркету "Леруа Мерлен". По данным прокуратуры, причиной пожара могли стать сварочные работы, начата проверка.

В новость внесены изменения (14:55 мск) - обновлена информация о пожаре.  

Теги:
Россия
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