1 августа, 11:14,
обновлено 1 августа, 11:18

Суд арестовал обвиняемого в похищении 14 лет назад жительницы Челябинска

© ТАСС/ Ruptly

Он также обвиняется в убийстве еще одной женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве одной женщины, а также похищении и удержании в заточении на протяжении 14 лет другой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 30 сентября 2023 года", - сказал судья.

Ранее СК РФ предъявил мужчине обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, следователь направил в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 31 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела - о похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийстве (по ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с местной жительницей, которую под предлогом распития спиртного привез в частный дом. Там он ее удерживал до настоящего времени, пока у него не обострилось психическое заболевание. После обострения мужчину доставили в больницу, а женщина смогла убежать. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подозреваемого к совершению убийства другой местной жительницы в 2011 году. После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК РФ проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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