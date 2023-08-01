В атмосфере Омска зафиксировали выбросы сероводорода

Содержание сероводорода в Кировском административном округе составило 1,8 ПДК и 1,5 ПДК в Советском административном округе

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировали после массовых жалоб жителей в двух округах Омска, где уже пятый день подряд продлевают режим неблагоприятных метеорологических условий и второй день подряд фиксируют выбросы в атмосферу. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

"31 июля 2023 года содержание сероводорода составило 1,8 ПДК в Кировском административном округе и 1,5 ПДК в Советском административном округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Омске был повышенный", - говорится в сообщении.

27 июля утром Обь-Иртышское УГМС ввело в Омской области режим НМУ первой степени, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Режим неоднократно продлевался, теперь его продлили еще на сутки, до 11:00 (08:00 мск) 2 августа. Ситуацию усугубляет жара до 33 градусов, из-за которой горожане спят с открытыми окнами.

28 июля после массовых жалоб жителей были зафиксированы превышения ПДК фенола в два раза, метантиолов по метилмеркаптану - в 1,4 раза. В ночь на 31 июля в природном парке "Птичья гавань" в центре Омска зарегистрировали превышения ПДК сероводорода в 1,1 раза и метантиолов - в 1,02 раза. Информация о превышениях направлена в надзорные органы.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.