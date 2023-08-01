В Свердловской области площадь природных пожаров выросла более чем вдвое за сутки

Она составляет 360 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Природные пожары на общей площади более 360 га действуют в Свердловской области. Из них локализованы пять возгораний, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как ранее сообщали в департаменте, по данным на 31 июля, в Свердловской области действовало 10 лесных пожаров на общей площади 158 га. Причиной семи из них стал человеческий фактор, и только трех - сухие грозы.

"Продолжают действовать еще восемь возгораний в Алапаевском, Гаринском, Невьянском, Сосьвинском и Туринском районах на общей площади 367 га", - говорится в сообщении с уточнением, что локализованы еще пять возгораний в Ирбитском, Кировградском, Невьянском, Таборинском и Шалинском районах на общей площади 4 га.

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем ведут 189 человек и 33 единицы техники.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в Свердловской области 2 августа местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Синоптики продлили штормовое предупреждение о непогоде, которое ранее было объявлено 1 августа. "Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.