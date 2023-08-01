Соратников Марцинкевича приговорили к срокам от 8 до 15 лет колонии

Их признали виновными в убийствах по мотивам межнациональной розни

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сергиево-Посадский городской суд приговорил соратников националиста Максима Марцинкевича на сроки от 8 до 15 лет за убийства по мотивам межнациональной розни. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил назначить Семену Токмакову 13 лет лишения свободы, Андрею Кайлю - 15 лишения свободы, Алексею Гудилину - 13 лет лишения свободы, Павлу Хрулеву - 13 лет лишения свободы, Максиму Хотулеву - 10 лет лишения свободы, Александру Лысенкову - 8 лет лишения свободы", - сказали в суде. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

Ранее коллегия присяжных признала подсудимых виновными в убийствах, произошедших в Москве и Московской области в 2003 и 2007 годах. Защита требовала прекратить дело за истечением сроков давности, однако суд счел, что с учетом особой общественной опасности деяний прекращать дело недопустимо.

Подсудимым вменяются в вину четыре убийства: двух мужчин в 2003 году в столичном районе Гольяново и двух мужчин в 2007 году в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. В обоих случаях тела были расчленены и закопаны, личности убитых установить не удалось. Эти преступления были расследованы благодаря показаниям Марцинкевича, которые он дал в СИЗО незадолго до смерти. Он признал свою причастность к этим убийствам и рассказал о роли своих соучастников. По версии гособвинения, Хрулев, Хотулев, Лысенков и Гудилин причастны только к двум убийствам, а Токмаков и Кайль - ко всем четырем.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению.