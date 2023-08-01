В Астрахани три человека избили полицейского

Среди них двое несовершеннолетних

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Трое астраханцев, в том числе двое несовершеннолетних, подозреваются в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Полицейский после причиненных телесных повреждений проходит лечение в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области во вторник.

"Следственным отделом по Трусовскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). По версии следствия, ночью 29 июля 2023 года подозреваемые, находясь у одного из домов по улице Железнякова в Трусовском районе города Астрахани, нанесли сотруднику полиции множественные удары руками и ногами в область головы и жизненно важных органов, причинив телесные повреждения, а затем скрылись с места происшествия", - сообщил собеседник агентству с уточнением, что пострадавший сотрудник полиции проходит лечение в больнице, тяжесть причиненного вреда здоровью будет определена после проведения экспертизы.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении совершеннолетнего по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.