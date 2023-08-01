Жителя Курганской области задержали по подозрению в удержании женщины в погребе

Пострадавшая провела там три дня

ТАСС, 1 августа. Житель села Мансурово Курганской области задержан по подозрению в удержании женщины в погребе. Пострадавшая провела там три дня. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По версии органов дознания, в конце июня 2023 года местный житель, находясь у себя в доме, расположенном в селе Мансурово Сафакулевского муниципального округа Курганской области, незаконно в течение трех дней удерживал в погребе женщину. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).