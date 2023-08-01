1 августа, 11:54

В Москве возбудили уголовное дело после попадания беспилотника в башню "IQ-квартал"

В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после прилета в Москву нескольких беспилотников, один из которых был подавлен РЭБ и попал в башню "IQ-квартал" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки нескольких беспилотников 1 августа пролететь в столицу. Один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в башню "IQ-квартал" в "Москва-Сити". В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению", - сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории делового центра "Москва-Сити". По данным властей Москвы, остекление нарушено на площади 150 кв. метров, пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС высокопоставленный источник в системе ПВО, беспилотники были запущены с территории Украины. 

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