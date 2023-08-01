СМИ: в Пекине в спасательных работах задействовали военные вертолеты

По данным телеканала CGTN, пострадавший от тайфуна "Доксури" Северный Китай и районы вдоль рек Хуанхэ и Хуайхэ были отмечены обильными осадками, что вызвало наводнения и природные катастрофы и привело к большим человеческим жертвам

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Военные вертолеты участвуют в спасательных работах в Пекине, пострадавшем от ливней. Об этом сообщает новостной телеканал CGTN.

"Пострадавший от тайфуна "Доксури" Северный Китай и районы вдоль рек Хуанхэ и Хуайхэ были отмечены обильными осадками, что вызвало наводнения и природные катастрофы и привело к большим человеческим жертвам в Пекине и Хэбэе", - говорится в сообщении. Число погибших не уточняется.

С 20:00 (15:00 мск) субботы до 09:00 (04:00 мск) вторника среднее количество осадков в Пекине составило 261,8 мм, при этом максимальное количество осадков превысило 700 мм в районах Мэньтоугоу и Чанпин, отмечается в информации.

Центральная метеорологическая станция в Пекине, между тем, распространила предупреждение о том, что районе Мэньтоугоу все еще действует повышенный "оранжевый" уровень тревоги.

К спасательным работам в Пекине подключена авиация Народно-освободительной армии Китая. Вертолетами в зоны бедствия, находящиеся в гористой местности, доставляются продукты, питьевая вода и предметы первой необходимости, обратно вывозятся пострадавшие жители. В некоторых местах, отмечается в сообщении, грузы приходится сбрасывать с воздуха.

По данным муниципальных властей, к утру вторника было эвакуировано более 60 тыс. жителей Пекина.