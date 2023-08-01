В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В деревне запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки

ТЮМЕНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в рабочем поселке Сумкино в Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"В рабочем поселке Сумкино города Тобольска Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 1 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона", - говорится в сообщении.

В деревне запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки.