Суд отправил в колонию двух экс-сотрудников подразделения ТюмГУ по делу о мошенничестве

Их приговорили к пяти годам лишения свободы

ТЮМЕНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Тюмени назначил по пять лет колонии общего режима двум бывшим сотрудникам подразделения Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Их признали виновными в мошенничестве с ущербом на сумму более 89 млн рублей, сообщила пресс-служба управления прокуратуры по Тюменской области.

"Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников одного из подразделений ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет". <…> В результате противоправных действий образовательной организации причинен ущерб на сумму свыше 89 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что в 2015-2019 годах директор и замдиректора Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики ТюмГУ заключали с томским предпринимателем фиктивные договоры на аренду транспорта и спецтехники для нужд учреждения. Услуги были оплачены в полном объеме, но в действительности не оказывались, установил суд.

Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.