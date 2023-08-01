В Чувашии нашли тело восьмилетнего мальчика с перевернувшейся в непогоду лодки

Таким образом, число погибших от непогоды в Приволжье выросло до 12

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Восьмилетний пассажир лодки, перевернувшейся в акватории Волги в Чувашии, найден мертвым. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Тело 8-летнего мальчика обнаружили у берега в нескольких километрах от места происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Таким образом, число погибших от непогоды в Приволжье выросло до 12.

Продолжается поиск еще одного человека с перевернувшейся лодки.

Вечером 29 июля во время сильной грозы на Волге перевернулся и затонул легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились 10 человек, в том числе шестеро детей. Один из детей, которому было 6 месяцев, утонул. Спасены семь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.