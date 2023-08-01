В Калининграде защита осужденных за убийство младенца врачей подала кассацию на приговор

Адвокат Камиль Бабасов сообщил, что дату рассмотрения заявлений еще не назначили

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Защита врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, осужденных по делу об убийстве младенца в роддоме в Калининграде, подала кассационную жалобу на приговор Мособлсуда. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

"Кассацию подали в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда. Будем добиваться отмены приговора", - сказал Бабасов, добавив, что защита Елены Белой также подала кассацию на приговор.

Пока дата рассмотрения заявлений не назначена, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что Сушкевич находится в исправительной колонии номер 4 в Калининградской области. Елена Белая отбывает наказание в колонии в Удмуртии.

В сентябре 2022 года главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белую и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич осудили на 9,5 и 9 лет колонии соответственно. Мособлсудом действия Белой квалифицированы как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных.

В 2020 году их судили в Калининграде по этому же делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла доказанной вину врачей в гибели ребенка.