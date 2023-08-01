1 августа, 12:43,
обновлено 1 августа, 13:05
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Первые предупреждения заработали в 15:16 в Харьковской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога третий раз за день объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первые предупреждения заработали в 15:16 (время совпадает с мск) в Харьковской области, потом в течение примерно 15 минут красная зона распространилась по всей стране.

Позднее тревогу отменили. Предупреждение действовало чуть более получаса. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее во вторник тревога дважды объявлялась по всей Украине.

В новость внесены изменения (16:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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