На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Первые предупреждения заработали в 15:16 в Харьковской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога третий раз за день объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первые предупреждения заработали в 15:16 (время совпадает с мск) в Харьковской области, потом в течение примерно 15 минут красная зона распространилась по всей стране.

Позднее тревогу отменили. Предупреждение действовало чуть более получаса. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее во вторник тревога дважды объявлялась по всей Украине.

В новость внесены изменения (16:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.