Военнослужащий ВСУ предстанет перед судом по делу об убийстве восьми жителей Мариуполя

В отношении Владислава Кулыка возбудили уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц и жестоком обращении с гражданскими на оккупированной территории

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу 27-летнего водителя мотопехотного батальона "Запорожье" Вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, который обвиняется в убийстве восьми мирных граждан в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале сайта республики "ДНР онлайн".

"По версии следствия, обвиняемый в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича в г. Мариуполь. В один из дней указанного периода он обнаружил вблизи завода передвигающихся по ул. Левченко восемь невооруженных граждан, о чем сообщил командиру. Исполняя заведомо незаконный приказ командира, Кулык множественными прицельными выстрелами из автомата Калашникова расстрелял восемь мирных жителей, которые скончались на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении Кулыка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти"), ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории"). Дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Донецкой Народной Республики.