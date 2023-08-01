В Грузии изучают возможное превышение полномочий полицейскими на митинге в порту Батуми

По данным Специальной следственной службы республики, причиной должностных проверок стали обращения, которые поступили к ним от аппарата омбудсмена после осмотра задержанных в изоляторах временного содержания

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Специальная следственная служба Грузии расследует возможное превышение полномочий полицейскими в ходе задержаний на митинге против туристов из РФ, прибывших в Батуми на круизном лайнере Astoria Grande. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Специальная следственная служба начала расследование по подпункту "б" ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса Грузии по фактам возможного превышения служебных полномочий отдельными сотрудниками МВД во время протестной акции у порта Батуми 31 июля 2023 года", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, причиной должностных проверок стали обращения, которые поступили к ним от аппарата омбудсмена после осмотра задержанных в изоляторах временного содержания. Специальная следственная служба для обеспечения объективного расследования прибегнет ко всем необходимым следственным и процессуальным мероприятиям.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий, они утверждали, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также независимость Абхазии. Время от времени возникали стычки с полицией. Ее сотрудники задержали 23 человека. Судно Astoria Grande покинуло порт в понедельник вечером, после чего митинги прекратились.