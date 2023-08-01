Монеточку вновь оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Певицу оштрафовали на ту же сумму 16 июня

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник вновь оштрафовал певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Гырдымову Е. А. виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента") и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей", - сказали в суде. Причиной послужило отсутствие маркировки иноагента на постах певицы в соцсетях.

16 июня суд уже штрафовал Гырдымову на 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Минюст РФ в январе включил Гырдымову в реестр иностранных агентов. Как пояснили в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. Сейчас она проживает за пределами России.