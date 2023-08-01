В Татарстане нашли тело мужчины, пропавшего во время урагана

По последним данным, в Приволжском федеральном округе от непогоды пострадали 76 человек

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. В Татарстане обнаружили тело 28-летнего мужчины, пропавшего во время урагана в Верхнеуслонском районе республики в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поисково-спасательная служба РТ при МЧС РТ" в 300 м от берега на поверхности воды обнаружили и извлекли тело мужчины 1994 года рождения, пропавшего во время катания на сапборде 29 июля на реке Волге вблизи села Студенец Верхнеуслонского муниципального района. Тело погибшего передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Поиски пропавшего велись с 29 июля. Так, 30 июля водолазы-спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ обследовали 3000 кв. м акватории. 31 июля водолазы-спасатели ЗПСО№2 ПСС РТ применяли эхолот и вели поиски методом траления. Обследовали при помощи эхолота 100 тыс. кв. м.

По данным пресс-службы МЧС России, 29 июля от непогоды, помимо Татарстана, пострадали Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек.

По последним данным, жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе стали 10 человек, еще 76 пострадали.