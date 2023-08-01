Суд отказал в аресте матери обвиняемого в похищении 14 лет назад жительницы Челябинска

Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело связано с преступлением против половой неприкосновенности

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой - матери местного жителя, обвиняемого в убийстве одной женщины и похищении еще одной, которую он удерживал в заточении 14 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Освободить Ческидову в зале суда. В ходатайстве следователя отказать", - сказал судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, так как дело связано с преступлением против половой неприкосновенности. Согласно показаниям обвиняемой, она родилась в деревне в Саткинском районе Челябинской области, окончила медицинское училище и работала фельдшером. В настоящее время вышла на пенсию, ранее не была судима. Журналистам Ческидова заявила, что не считает себя виновной, а потерпевшая женщина жила в доме по собственному желанию.

В свою очередь адвокат обвиняемой Михаил Лысенко сообщил журналистам, что они смогли убедить суд своими доводами. "Сторона защиты была со следователем не согласна. Мы привели свои доводы, по которым считали, что ходатайство незаконное и необоснованное. Суд согласился с ними. Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, другие подробности озвучить не могу", - сказал он.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщалось, что в Челябинске в отношении местного жителя возбуждено два уголовных дела - о похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи предъявили ему обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека.

По данным следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился с местной жительницей, которую под предлогом распития спиртного привез в свой дом. Там он ее удерживал до настоящего времени, пока у него не обострилось психическое заболевание, после чего его доставили в больницу, а женщина смогла освободиться и убежать. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к убийству другой местной жительницы в 2011 году. Он расчленил ее тело, закопав останки в погребе дома. Ранее во вторник мужчина был арестован до 30 сентября.