В Москве задержали 70-летнего мужчину за содействие террористической организации

По данным следствия, обвиняемый, являясь сторонником международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, решил профинансировать ее на 48 тыс. рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины, финансировавшего террористическую организацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, являясь сторонником международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, решил профинансировать ее на 48 тыс. рублей. "Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников правоохранительных органов. В ходе допроса фигурант признал вину, ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проведено девять обысков по местам жительства обвиняемого и его связей, в том числе в местах массового скопления иностранных граждан, пребывающих на территории РФ в нарушение миграционного законодательства", - сказали в ГСУ.

В качестве свидетелей опрошены более 230 иностранных граждан, назначено более 230 молекулярно-генетических судебных экспертиз с целью проверки фигурантов на причастность к совершению противоправных действий на территории Москвы. "Органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, поручено проведение мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и к организации незаконного пребывания иностранных граждан по местам жительства, в которых произведены обыски", - заключили в пресс-службе.