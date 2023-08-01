Под Волгоградом тракторист вез женщину в ковше и насмерть задавил ее

Возбуждено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. В Волгоградской области в отношении тракториста возбудили уголовное дело по подозрению в наезде на женщину, повлекшем смерть. По предварительным данным, он вез ее в ковше трактора и не заметил, когда женщина выпала на дорогу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В Новоаннинском районе полицейскими задержан 40-летний тракторист, скрывшийся с места ДТП, в результате которого погибла женщина. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело 47-летней местной жительницы было обнаружено на проселочной дороге возле хутора Бурнацкий. По предварительным данным, погибшая попросила водителя трактора довезти ее до соседнего хутора. Мужчина согласился перевезти ее в ковше, расположенном в передней части трактора. Во время движения женщина выпала на дорогу, а тракторист, не заметив этого, продолжил движение, наехал на нее и покинул место ДТП.