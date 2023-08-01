В Минводах и Георгиевске из-за повреждения трубы на водоводе вдвое снизили подачу воды

Для устранения аварии направили три единицы техники и аварийная бригада

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Повреждение обнаружено на трубе водовода, снабжающего водой Минеральные Воды и Георгиевск. В связи с этим подача воды снижена вдвое, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня обнаружено повреждение на трубе Малкинского группового водовода в Кировском округе. Этот объект снабжает водой Минводы и Георгиевск. В связи с происшествием подача воды в эти муниципалитеты будет снижена примерно вдвое - с 2,2 тыс. до 1 тыс. куб. м в час", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, для устранения аварии направлено три единицы техники и аварийная бригада. Оценочно, для завершения работ и возвращения водовода в штатный режим потребуется до 24 часов. Задача МинЖКХ края и крайводоканала - устранить последствия происшествия максимально оперативно.

"Во время ремонта абоненты будут снабжаться чистой водой из резервуаров, она будет подаваться в водопроводы. В случае перебоев необходимо обеспечить подвоз питьевой воды автоцистернами. Администрациям муниципалитетов - быть готовыми информировать людей об изменениях режима подачи воды, о графиках движения автоцистерн и местах, куда они прибывают", - добавил глава края.