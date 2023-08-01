В Самарской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 1 августа. Два человека погибли, двое госпитализированы в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика на трассе М5 "Урал" в Красноярском районе Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и двое пострадали. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, 1 августа примерно в 13:15 (12:15 мск) на 1 061-м км автомобильной дороги М5 "Урал" произошло ДТП с участием трех легковых и одного грузового автомобиля. "По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Kalina, двигавшегося в направлении Самара - Сергиевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом, после чего произошло столкновение еще двух автомобилей LADA Granta и Lexus, - говорится в сообщении.

Прокуратурой района взят на контроль ход доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом. Кроме того, надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.