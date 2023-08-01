Под Тулой приостановили работу пищеблока в лагере из-за 31 случая кишечной инфекции

Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке лагеря им. С. Чекалина в Тульской области, где ранее у детей и взрослых зафиксировали 31 случай острой кишечной инфекции (ОКИ). Составлен протокол о временном запрете деятельности организатора питания, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Роспотребнадзор по Тульской области приостановил деятельность пищеблока в детском лагере по случаю возникновения ОКИ. <...> В ходе расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке. В отношении организатора питания детского лагеря ООО "Вектор" составлен протокол о временном запрете деятельности", - говорится в сообщении.

Материалы эпидрасследования направлены в суд, причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается. "Всем пострадавшим с признаками заболевания оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону 31 июля сообщала, что заражение острой кишечной инфекцией выявили у 29 детей и 2 взрослых в оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Щекинском районе. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), назначены судебные экспертизы, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Также проверку проводит областная прокуратура, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания.