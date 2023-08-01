В Прикамье перекрыли крупный канал поставок контрафактных алкоголя и сигарет

Общая стоимость изъятого товара составила более 20,5 млн рублей

ТАСС, 1 августа. Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю перекрыли крупный канал поставок контрафактных алкоголя и сигарет из Москвы в Прикамье, сообщили в пресс-службе ведомства.

"УФСБ России по Пермскому краю перекрыт крупный канал поставок контрафактной алкогольной и табачной продукции в Прикамье. Установлено, что два жителя Перми организовали незаконный канал поставок немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере из Москвы в Пермский край. По местам хранения контрафактной продукции обнаружено и изъято более 288 тыс. пачек сигарет различных наименований, тара со спиртосодержащей продукцией объемом более 5 тыс. л. По оценкам экспертов, общая стоимость изъятого товара составила более 20,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Склады располагались в черте города.

На основании переданных УФСБ материалов полиция возбудила уголовные дела по факту использования поддельных акцизных марок на табачных изделиях.