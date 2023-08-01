Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье и электронные визы. Главные события 1 августа

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

Система ПВО сбила два украинских беспилотника при попытке атаки на Москву и Московскую область. Еще один попал в башню IQ-квартала в Москве-Сити. Повредился фасад на уровне 21-го этажа. Пострадавших нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву. Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в столице для эскалации боевых действий на Украине.

Электронные визы

Единая электронная виза в Россию стала доступна для граждан 55 государств с 1 августа. Она дает возможность однократно посетить страну с гостевым или деловым визитом, а также принять участие в различных мероприятиях. Электронная виза действует 60 суток со дня оформления. Разрешенный срок пребывания в России составляет не более 16 суток.

Атака на российские корабли

Патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" отразили атаку трех украинских безэкипажных катеров в районе Севастополя. Также в Минобороны России сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать гражданские транспортные суда. Корабли ВМФ уничтожили три полупогружных безэкипажных катера.

Отказ Казахстана выдать США задержанного россиянина Кислицина

Казахстан отказался выдать США задержанного гражданина России Никиту Кислицина. По запросу Москвы судебным решением его подвергли экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев, сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

Приобретение X5 магазинов "Виктория" и "Дешево"

ФАС одобрила ходатайство X5 Group о приобретении торговой сети "Виктория" и "Дешево". В сделку входят 118 магазинов. Их общая площадь составляет 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты. В ФАС отметили, что в магазинах "Виктория" наценки будут на уровне не выше 5% от цены приобретения на несколько категорий товаров и не выше 10% - на остальные категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

