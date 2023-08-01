В Тель-Авиве задержали трех демонстрантов за шум у здания полиции

Акцию проводили в рамках продолжающихся много месяцев протестов против судебной реформы, которую проводит правительство страны во главе с Биньямином Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Три человека задержаны во время акции протеста возле здания полицейского управления в Тель-Авиве. Как сообщила газета The Jerusalem Post, причиной задержания названо излишне шумное поведение демонстрантов.

Акция проводилась в рамках продолжающихся много месяцев протестов против судебной реформы, которую проводит правительство страны во главе с Биньямином Нетаньяху. Правоохранители сочли, что участники манифестации слишком громко скандируют лозунги, на место событий прибыл инспектор, замеривший уровень шума, отмечает издание.

Замеры показали, что демонстранты превышают предельно допустимые 83 децибела, в связи с чем полиция несколько раз потребовала вести себя тише. Как пояснили органы правопорядка, шум мешал сотрудникам полицейского центра приема обращений населения.

Манифестанты проигнорировали все требования, после чего правоохранители приступили к изъятию у них звукоусиливающего оборудования. Группа протестующих оказала сопротивление, в итоге три человека были задержаны, указывает The Jerusalem Post.