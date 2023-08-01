Волгоградский суд допросил четверых свидетелей по делу о геноциде в Сталинградской области

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей, а также исследовать письменные доказательства

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд во вторник допросил четверых свидетелей по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

1 августа Волгоградский областной суд начал процесс по делу о признании геноцидом действий нацистов под Сталинградом. Ходатайства о допросе свидетелей ранее были заявлены прокурором. В судебном процессе были допрошены свидетели фашистских преступлений - жители осажденного Сталинграда: 84-летняя Роза Вишневская, 93-летняя Галина Ушкова, 86-летний Николай Сытин и 96-летняя Лидия Киселева. Все они стали свидетелями страшных событий военных лет, будучи маленькими детьми и подростками. "Когда началась бомбежка, все вокруг горело, стреляли, падали самолеты, гудели, тучами летали, [река] Волга горела, люди падали, потому что стреляли, бомбили. Это что-то было страшное", - рассказала 84-летняя Роза Вишневская, которая пережила Сталинградскую битву.

Самой старшей из допрошенных свидетелей - Лидии Киселевой - в годы Сталинградской битвы было 15 лет, на заседании она сообщила, что помнит, как после бомбардировок в городе практически не осталось зданий, "казалось, что небо сравнялось с землей".

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, на следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей, а также исследовать письменные доказательства. "Судом объявляется перерыв до 10 часов 7 августа 2023 года", - сказала судья.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей, а на территории Сталинградской области немецко-фашистскими войсками, их пособниками, расстреляно, повешено, замучено, убито в результате массовых бомбардировок, артобстрелов, а также угнано в Германию более 360 тыс. советских граждан, из них более 130 тыс. - мирных жителей, в том числе детей, женщин, стариков.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии.