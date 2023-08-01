1 августа, 14:36

В Саратовской области в массовом ДТП на трассе пострадали пять человек

Инцидент произошел вблизи села Генеральское на 395-м км трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении четырех машин на трассе в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции Энгельса.

"За медицинской помощью обратились водитель автомашины Daewoo Nexia, три пассажира автомашины Priora и один пассажир автомашины Datsun", - сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел вблизи села Генеральское на 395-м км трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Там столкнулись Datsun, Lada Priora, Daewoo Nexia и грузовик Scania. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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