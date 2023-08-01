В Ивановской области возбудили дело о мошенничестве после сбора средств за отдых детей

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что некоммерческая организация взяла в аренду объекты бывшего детского лагеря и объявила в соцсети об открытии летних смен, разрешения на организацию отдыха и оздоровления детей у нее не было

ТАСС, 1 августа. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как некоммерческая организация собирала с родителей деньги за путевки в детский лагерь "Спектр" в Вичугском районе Ивановской области, заведомо зная, как полагает следствие, что лагерь не будет открыт, и отказывается возвращать средства. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"Вичугская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с обращениями местных жителей и публикациями в СМИ об отказе руководства детского лагеря вернуть денежные средства, переданные в счет оплаты путевок. В орган предварительного расследования были направлены материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, некоммерческая организация, взяв в аренду объекты бывшего детского лагеря "Радуга" в Вичугском районе, объявила в соцсети об открытии летних смен лагеря "Спектр" и начала сбор денег с родителей несовершеннолетних. При этом разрешения на организацию отдыха и оздоровления детей у нее не было. "Письменные договоры не заключались, по просьбе организаторов граждане, перечисляя деньги, в назначении платежа указывали "благотворительное пожертвование на уставную деятельность - проведение профильных смен летом 2023 года", - добавили в прокуратуре.

Сообщается, что 1 июля в лагерь прибыли дети, но в тот же день под контролем полиции были возвращены домой. При этом организаторы продолжили сбор денег на проведение смены с 17 по 30 июля, заведомо зная, как полагает следствие, что лагерь не будет открыт. Об отмене всех смен было объявлено только 12 июля, в возврате средств родителям, обратившимся в некоммерческую организацию, было отказано. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, путевка на одного ребенка стоила около 12,5 тыс. рублей, точное количество потерпевших в настоящий момент устанавливается следствием.

В защиту прав несовершеннолетних, родители которых обратились в прокуратуру, в суд направлен иск о взыскании средств, перечисленных на оплату летней смены, и компенсации морального вреда.